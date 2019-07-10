Верховний суд розблокував велику приватизацію

Фонд державного майна виграв касацію, яка розблокувала затвердження Кабінетом міністрів інвестиційних радників на Одеський припортовий завод, вугільну компанію "Краснолиманська", завод "Електроважмаш", "Індар" та Об’єднану гірничо-хімічну компанію. Про це повідомив в.о. голови Фонду державного майна Віталій Трубаров на своїй сторінці у Facebook.

За його даними, суд скасував забезпечення у позові "Грант Торнтон", який фактично на рік заблокував процес великої приватизації, забороняючи уряду затверджувати відібраних інвестиційних радників.

Після цього 8 липня Фонд держмайна надіслав до МЕРТу на погодження проект розпорядження Кабміну про затвердження інвестиційних радників, і коли буде погодження від МЕРТу і Міністерства юстиції, цей проект можна буде виносити на засідання уряду, повідомив Трубаров.

"Так, сама справа з оскарження результатів відбору інвестрадників триває, але з’явилася можливість розпочати підготовку цих підприємств до приватизації", - додав він.

Нагадаємо, наприкінці липня 2018 року були визначені радники з приватизації:

ОПЗ - радник Pericles Global Advisory в складі консорціуму з White & Case LLP, Kinstellar, KPMG Ukraine та SARS Сapital.

"Вугільна компанія "Краснолиманська" - радник "Конкорд Консалтинг" в складі консорціуму KPMG, "Бюро Маркуса", Redcliffe Partners.

"Завод "Електроважмаш" - радник "KPMG Україна" в складі консорціуму Baker McKenzie, Henniger Winkelmann Consulting.

"Об‘єднана гірничо-хімічна компанія" - радник "BDO корпоративні фінанси" в складі консорціуму Baker Tilly Ukraine, ASSET EXPERTISЕ, Інноваційний центр "Екосистема",

"Індар" - радник "Конкорд Консалтинг" в складі консорціуму Kreston GCG, "Бюро Маркуса", Redcliffe Partners.

Як повідомляло РБК-Україна, у Меморандумі з МВФ міститься норма про приватизацію ряду державних компаній протягом 2019 року. Згідно з документом, продаж "Центренерго", вугільної компанії "Краснолиманська", підприємств "Індар" і "Президент-Готель-Київ" повинні були відбутися у першій половині 2019 року.