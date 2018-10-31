Верховний суд розглядатиме три позови від УПЦ МП проти надання Томосу Україні

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Церковні громади Української православної церкви Московського патріархату подали позови до Верховного суду

Верховний суд розглядатиме три позови від церковних громад Української православної церкви МП щодо постанови Верховної ради від 19 квітня 2018 року "Про підтримку звернення президента України до Вселенського патріарха Варфоломія про надання Томосу про автокефалію православної церкви в Україні". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт "Судова влада України".

Станом на 30 жовтня у виробництві суду є три таких позовних заяви від різних позивачів. Повідомляється, що два з них будуть розглянуті в спрощеного порядку позовного провадження, без виклику сторін, за наявними матеріалами в строк, встановлений ст. 258 Кодексу адміністративного судочинства України, тобто не більше 60-ти днів з дня відкриття провадження у справі. Зазначається, що провадження у цих справах відкрито 8 і 9 жовтня. Ще одну справу призначено до розгляду у судовому засіданні з повідомленням сторін на 27 листопада 2018 року о 10:30.

Спрощеним виробництвом буде розглядатися позовна заява "Релігійної громади УПЦ при храмі Святителя Миколая" бердянської єпархії міста Бердянська Запорізької області та заяву "Городницького Свято-Георгіївського чоловічого ставропігійського монастиря", який знаходиться в Житомирській області. А позов єпископа Гедеона розглянуть 27 листопада.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що Філарет висловив сподівання, що Україна отримає Томос до кінця року. Крім того, Філарет заявляв, що Києво-Печерська, Почаївська та Святогірська лаври повинні добровільно прийняти рішення про приєднання до єдиної Української автокефальної православної церкви.

Також зазначимо, що участь в Архієрейському об'єднавчому соборі повинні взяти мінімум 10 архиєреїв УПЦ Московського патріархату.