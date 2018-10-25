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Филарет надеется, что Украина получит Томос до конца года

Новости » Политика    25.10.2018 - 02:09
Фото: Филарет (РБК-Украина)
Фото: Филарет (РБК-Украина)

Вселенский патриарх будет способствовать объединению церквей в Украине

Предстоятель украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП) Филарет выразил надежду, что Украина получит Томос до конца года. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его заявление в эфире "Украинского радио".

"Думаю, что да. До конца года произойдет объединение (церквей – ред.), и Томос – получим, и будем иметь одну в Украине православную церковь", - сказал он.

По его словам, Вселенский патриарх будет способствовать объединению церквей в Украине.

"Я думаю, что поможет нам Вселенский патриарх в этом. Ведь будет представитель Вселенского патриарха на этом объединительном соборе. Он будет содействовать тому, чтобы объединение состоялось", - добавил он.

В то же время Филарет отмечает, что президент не будет принимать участия в соборе.

"То, что предоставление Томоса имеет политическое значение – мы от этого не отказываемся. А точнее создание независимой украинской церкви имеет политическое значение. Поэтому без украинской церкви, не может существовать государство.. Поэтому государство и церковь взаимосвязаны, хотя государство не вмешивается во внутреннюю жизнь церкви...Вот, например, будет Собор. А президент не будет иметь никакого участия. Потому мы сами должны объединиться, принять устав и т.д. ",- сообщил Филарет.

Напомним, ранее Филарет сообщал, что точная дата проведения Архиерейского  Собора еще неизвестна.

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Темы: Томос об автокефалии УПЦ
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