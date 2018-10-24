Филарет надеется, что три лавры присоединятся к единой украинской православной церкви

Фото: патриарх Филарет (РБК-Украина)

Филарет считает, что это решение лавры должны принять добровольно

Киево-Печерская, Почаевская и Святогорская лавры должны добровольно принять решение о присоединении к единой украинской автокефальной православной церкви. Об этом заявил предстоятель украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП) Филарет в эфире "Украинского радио", сообщает РБК-Украина.

"Мы верим в то, что монахи-украинцы выберут украинскую православную церковь. Потому что не быть тому, чтобы украинская святыня находилась в подчинении Москвы. Никакого (суда или увлечения, - ред.). Сама братия должна решить к московской церкви они принадлежат, или к украинской", - сообщил Филарет.

"Мы не будем участвовать в избрании той или иной парафии украинской церкви или российской. Они сами должны определиться и к нам обратиться", - добавил он.

Напомним, в Константинополе заявили, что Томос Украинской православной церкви (УПЦ) будет предоставлен в "нужное время".

Также константинопольский патриарх Варфоломей заявил, что патриархат не отступит в вопросе предоставления автокефалии Украинской православной церкви, несмотря на призывы Русской православной церкви (РПЦ).

Кроме того, спикер Рады Андрей Парубий заявил, что УПЦ должна получить Томос об автокефалии до 2019 года.