Верховный суд признал законной высылку Саакашвили в Польшу в 2018 году

Верховный суд Украины признал законной высылку Михаила Саакашвили в Польшу в 2018 году. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Как отмечается, суд оставил без удовлетворения кассационную жалобу Саакашвили по делу по его иску к Администрации Государственной пограничной службы Украины, Государственной миграционной службы Украины, Министерству внутренних дел Украины.

"Верховный суд признал законными действия субъектов властных полномочий по реадмиссии Саакашвили в Республику Польша", - говорится в сообщении.

Саакашвили просил признать незаконными действия правоохранительных органов от 12 февраля 2018 по выполнению решения о возвращении его в Польшу. Верховный суд оставил в силе решение судов предыдущих инстанций, которыми истцу было отказано.

"Постановление вступает в законную силу с момента его принятия, является окончательным и обжалованию не подлежит. Решение принято во время судебного заседания 19 ноября 2019. Полный текст постановления будет изготовлен в течение пяти дней", - добавили в пресс-службе.

Напомним 29 мая экс-глава Одесской областной государственной администрации Михаил Саакашвили вернулся в Украину.

Кроме того, президент Украины Владимир Зеленский вернул Саакашвили украинское гражданство, отменив указ своего предшественника Петра Порошенко. Также Главная военная прокуратура заявила, что расследует выдворение из Украины Михаила Саакашвили в феврале 2018 года.

РБК-Украина писало, что 12 февраля 2018 года правоохранители задержали Саакашвили в одном из ресторанов в центре Киева и выдворили из Украины в Польшу (именно из этой страны Саакашвили в последний раз заехал в Украину). Как сообщали в Госпогранслужбе, Саакашвили "находился не территории Украины незаконно, а потому, с соблюдением всех юридических формальностей его было возвращено в страну, откуда он прибыл, нарушая отечественное законодательство".

Саакашвили был запрещен въезд в Украину сроком на три года - до 13 февраля 2021 года.