Верховный Суд признал незаконным указ Зеленского об отмене назначения Тупицкого судьей КСУ

Верховный Cуд Украины признал незаконным указ президента Украины Владимира Зеленского об отмене назначения Александра Тупицкого суддей Конституционного суда Украины. Тупицкий был главой КСУ.
Об этом в комментарии РБК-Украина рассказал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.
"Безусловно, сегодняшнее решение Верховного Cуда по Тупицкому на самом деле совсем не про Тупицкого. Оно гораздо шире. Оно про сопротивление неизбежному", - заявил он.
По его словам, данное решение направлено против конкретных законов об очищении Высшего совета правосудия и о перезапуске Высшей квалификационной комиссии судей.
"Без этих законов - коррупцию в судебной ветви власти Украины невозможно победить. С этими законами - у коррумпированных судей просто нет шансов сохранить влияние. Именно поэтому Верховный Cуд пытается защитить коррупционную систему. И чтобы реализовать этот сценарий, в том числе понадобился Тупицкий - и именно в Конституционном суде", - заявил он.
Напомним, в марте президент Владимир Зеленский отменил указ о назначении Тупицкого судьей КСУ, что автоматически означает его увольнение.
До этого его несколько месяцев отстраняли от должности, поскольку ему объявили подозрение в введении суда в заблуждение и принуждении свидетеля к отказу от дачи показаний.
После этого Александр Тупицкий подал иск против КСУ в Окружной административный суд Киева. Он хочет отсудить более 900 тысяч гривен судейской зарплаты.