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Тупицкий подал иск против КСУ, хочет отсудить более 900 тысяч гривен

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Киев, Четверг 01 июля 2021 18:59
Тупицкий подал иск против КСУ, хочет отсудить более 900 тысяч гривен Фото: бывший глава КСУ Александр Тупицкий (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Бывший глава Конституционного суда Александр Тупицкий подал иск против КСУ в Окружной административный суд Киева. Он хочет отсудить более 900 тысяч гривен судейской зарплаты.

Об этом говорится в сообщении на сайте суда.

Сообщается, что Тупицкий требует признать противоправной бездеятельность КСУ по непогашению задолженности, возникшей из-за невыплаты в полном объеме зарплаты в период с 18 апреля по 28 августа 2020 года.

По его мнению, в этот период ему выплачивали деньги с нарушением положений Конституции и закона о КСУ. Он также просит суд обязать КСУ выплатить ему более 900 000 гривен.

"Сейчас ОАСК решает вопрос открытия производства по административному делу", - говорится в сообщении.

Напомним, в марте президент Владимир Зеленский отменил указ о назначении Тупицкого судьей КСУ, что автоматически означает его увольнение.

До этого его несколько месяцев отстраняли от должности, поскольку ему объявили подозрение в введении суда в заблуждение и принуждении свидетеля к отказу от дачи показаний.

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