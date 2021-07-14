Верховний Суд визнав незаконним указ Зеленського про скасування призначення Тупицького суддею КСУ

Верховний Cуд України визнав незаконним указ президента України Володимира Зеленського про скасування призначення Олександра Тупицького суддею Конституційного суду України. Тупицький був головою КСУ.
Про це в коментарі РБК-Україна розповів радник голови Офісу президента Михайло Подоляк.
"Безумовно, сьогоднішнє рішення Верховного Cуду по Тупицькому насправді зовсім не про Тупицького. Воно набагато ширше. Воно про опір неминучого", - заявив він.
За його словами, дане рішення спрямоване проти конкретних законів про очищення Вищої ради правосуддя і про перезапуск Вищої кваліфікаційної комісії суддів.
"Без цих законів - корупцію в судовій гілці влади України неможливо перемогти. З цими законами - у корумпованих суддів просто немає шансів зберегти вплив. Саме тому Верховний Cуд намагається захистити корупційну систему. І щоб реалізувати цей сценарій, в тому числі знадобився Тупицький - і саме в Конституційному суді", - заявив він.
Оновлено: у прес-службі адвокатського об'єднання "Лещенко, Дорошенко і партнери", адвокати якого представляють Тупицького, повідомили, що указ Зеленського скасовано.
"Cьогодні 14 липня 2021 року Касаційним адміністративним судом у складі Верховного Суду задоволено позов, а також визнано протиправним та скасовано указ президента України 124/2021 від 24.03.2021 року, яким президентом України скасований інший указ про призначення суддею Конституційного суду України", - йдеться у повідомленні.
Дії президента визнали протиправними.
Нагадаємо, у березні президент Володимир Зеленський скасував указ про призначення Тупицького суддею КСУ, що автоматично означає його звільнення.
До цього його кілька місяців відсторонювали від посади, оскільки йому оголосили підозру у введенні суду в оману та примусі свідка до відмови від надання свідчень.
Після цього Олександр Тупицький подав позов проти КСУ до Окружного адміністративного суду Києва. Він хоче відсудити понад 900 тисяч гривень суддівської зарплати.