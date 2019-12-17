Верховный суд принял жалобу Зайцевой на приговор

Фото: Елена Зайцева (УНИАН)

Кассационное производство открыто 13 декабря

Верховный суд принял к рассмотрению после поправок кассационную жалобу адвоката Елены Зайцевой на приговор по обвинению в ДТП в центре Харькова 18 октября 2017 года. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укринформ".

Жалоба адвоката Зайцевой раньше была возвращена ей на доработку по формальным признакам, а сейчас признана соответствующей требованиям ст. 427 УПК относительно сроков подачи, формы и содержания.

"Судья Кассационного уголовного суда в составе Верховного суда Николай Колтунович рассмотрел кассационную жалобу адвоката Елены Зайцевой на приговор Киевского суда Харькова от 26 февраля 2019 года и определение Харьковского апелляционного суда от 14 августа 2019 года и решил открыть кассационное производство", - отметила адвокат Лариса Матвеева.

Кассационное производство открыто 13 декабря. Верховный суд требует от Киевского райсуда Харькова передать материалы уголовного производства, а участникам судебного производства направить копию постановления об открытии кассационного производства с копией кассационной жалобы и информацией об их правах и обязаностях.

Участники процесса могут подать возражение на кассационную жалобу в течение 15 дней со дня получения копии решения.

Ранее сообщалось, что Верховный суд Украины не принял к рассмотрению жалобы на приговоры виновникам смертельного ДТП в Харькове Геннадию Дронову и Елене Зайцевой.

Напомним, смертельная авария с участием Дронова и Зайцевой произошла в октябре 2017 года. В Харькове на перекрестке Сумской и Мечникова столкнулись Volkswagen Touareg и Lexus, последний выбросило на тротуар, в результате чего погибли 6 пешеходов. Еще 5 человек были травмированы.

По данным следствия, Зайцева за рулем Lexus выехал на перекресток на красный свет, а водитель Volkswagen Геннадий Дронов начал движение на желтый сигнал. По некоторым данным, Зайцева находилась в состоянии наркотического опьянения. Дронова и Зайцеву приговорили к 10 годам лишения свободы.