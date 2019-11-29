Верховный суд не принял жалобы на приговоры Дронову и Зайцевой

Фото: Геннадий Дронов и Елена Зайцева (kh.suspilne.media)

Жалобу на приговор Дронову направили на доработку

Верховный суд Украины не принял к рассмотрению жалобы на приговоры виновникам смертельного ДТП в Харькове Геннадию Дронову и Елене Зайцевой. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на решение, опубликованное в Едином реестре судебных решений.

Согласно решению Кассационного уголовного суда, жалобу на приговор Дронову вернули на доработку. Отметим, его приговорили к десяти годам лишения свободы с трехлетним запретом управлять транспортными средствами.

Кроме того, по информации журналистки Татьяны Доцяк, не принята к рассмотрению и жалоба на приговор Зайцевой.

Напомним, смертельная авария с участием Дронова и Елены Зайцевой произошла в октябре 2017 года. В Харькове на перекрестке Сумской и Мечникова столкнулись Volkswagen Touareg и Lexus, последний выбросило на тротуар, в результате чего погибли 6 пешеходов. Еще 5 человек были травмированы.

По данным следствия, Зайцева за рулем Lexus выехала на перекресток на красный свет, а водитель Volkswagen Геннадий Дронов начал движение на желтый сигнал. По некоторым данным, Зайцева находилась в состоянии наркотического опьянения.

В августе Апелляционный суд оставил приговор Зайцевой и Дронову без изменений. Сейчас Геннадий Дронов отбывает наказание в колонии в Полтавской области. Елена Зайцева - в исправительном центре в Днепропетровской области.