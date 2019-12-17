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Верховний суд прийняв скаргу Зайцевої на вирок

Новини » Суспільство     17.12.2019 - 20:12
Верховний суд прийняв скаргу Зайцевої на вирок
Фото: Олена Зайцева (УНІАН)

Касаційне провадження відкрито 13 грудня

Верховний суд прийняв до розгляду після поправок касаційну скаргу адвоката Олени Зайцевої на вирок за обвинуваченням у ДТП в центрі Харкова 18 жовтня 2017 року. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укрінформ".

Скарга адвоката Зайцевої раніше була повернута їй на доопрацювання за формальними ознаками, а наразі визнана відповідною вимогам ст. 427 КПК щодо термінів подання, форми і змісту.

"Суддя Касаційного кримінального суду в складі Верховного суду Микола Колтунович розглянув касаційну скаргу адвоката Олени Зайцевої на вирок Київського суду Харкова від 26 лютого 2019 року та ухвалу Харківського апеляційного суду від 14 серпня 2019 року і вирішив відкрити касаційне провадження", - зазначила адвокат Лариса Матвєєва.

Касаційне провадження відкрито 13 грудня. Верховний суд вимагає від Київського райсуду Харкова передати матеріали кримінального провадження, а учасникам судового провадження направити копію рішення про відкриття касаційного провадження з копією касаційної скарги та інформацією про їхні права та обов'язки.

Учасники процесу можуть подати заперечення на касаційну скаргу протягом 15 днів з дня отримання копії рішення.

Раніше повідомлялося, що Верховний суд України не прийняв до розгляду скарги на вироки винуватцям смертельної ДТП у Харкові Геннадію Дронову і Олені Зайцевій.

Нагадаємо, смертельна аварія з участю Дронова та Олени Зайцевої сталася в жовтні 2017 року. У Харкові на перехресті Сумської та Мечникова зіткнулися Volkswagen Touareg і Lexus, останній викинуло на тротуар, в результаті чого загинули 6 пішоходів. Ще 5 осіб були травмовані.

За даними слідства, Зайцева за кермом Lexus виїхала на перехрестя на червоне світло, а водій Volkswagen Геннадій Дронов почав рух на жовтий сигнал. За деякими даними, Зайцева перебувала в стані наркотичного сп'яніння. Дронова і Зайцеву засудили до 10 років позбавлення волі.

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