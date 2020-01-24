Верховный суд Польши заявил, что новые судьи не имеют права выносить решения

Три палаты Верховного суда Польши - уголовная, гражданская и трудовая - постановили, что судьи, назначенные новым Национальным судебным советом, не имеют права выносить решения. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Рolskie Radio.

Решение касается

Отмечается, что за резолюцию проголосовали более чем 60 судей Верховного суда. Ее огласила первый председатель ВС Малгожата Герсдорф.

В Министерстве юстиции Польши заявили, что постановление Верховного суда было вынесено с грубым нарушением закона и является недействительным.

Напомним, Европейская комиссия приняла решение обратиться в суд Евросоюза, чтобы тот приостановил работу дисциплинарной палаты Верховного суда Польши, которая рассматривала жалобы судей из-за судебной реформы в стране.

Как сообщало РБК-Украина, 17 января Сенат Польши отклонил скандальную судебную реформу, которую ранее одобрил польский Сейм.

Отмечалось, что судебная реформа может спровоцировать выход Польши из Евросоюза. Есть противоречие между законодательством Евросоюза и законодательством Польши.

Добавим, что Еврокомиссия в прошлом году решила подать в суд Евросоюза иск на Польшу после принятия судебной реформы. В частности, Еврокомиссия расценила судебную реформу Польши как нарушение законодательства Евросоюза. В частности, Варшаву обвиняют в "подрыве принципа независимости судебных органов".