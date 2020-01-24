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Верховный суд Польши заявил, что новые судьи не имеют права выносить решения

Новости » В мире     24.01.2020 - 06:35
Верховный суд Польши заявил, что новые судьи не имеют права выносить решения
Иллюстративное фото: флаг Польши (Wikimedia)

Решение касается как персонала Верховного суда, так и состава общих и военных судов

Три палаты Верховного суда Польши - уголовная, гражданская и трудовая - постановили, что судьи, назначенные новым Национальным судебным советом, не имеют права выносить решения. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Рolskie Radio.

Решение касается как персонала Верховного суда, так и состава общих и военных судов.

Отмечается, что за резолюцию проголосовали более чем 60 судей Верховного суда. Ее огласила первый председатель ВС Малгожата Герсдорф.

В Министерстве юстиции Польши заявили, что постановление Верховного суда было вынесено с грубым нарушением закона и является недействительным.

Напомним, Европейская комиссия приняла решение обратиться в суд Евросоюза, чтобы тот приостановил работу дисциплинарной палаты Верховного суда Польши, которая рассматривала жалобы судей из-за судебной реформы в стране.

Как сообщало РБК-Украина, 17 января Сенат Польши отклонил скандальную судебную реформу, которую ранее одобрил польский Сейм.

Отмечалось, что судебная реформа может спровоцировать выход Польши из Евросоюза. Есть противоречие между законодательством Евросоюза и законодательством Польши.

Добавим, что Еврокомиссия в прошлом году решила подать в суд Евросоюза иск на Польшу после принятия судебной реформы. В частности, Еврокомиссия расценила судебную реформу Польши как нарушение законодательства Евросоюза. В частности, Варшаву обвиняют в "подрыве принципа независимости судебных органов".

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