Верховний суд Польщі заявив, що нові судді не мають права виносити рішення

Ілюстративне фото: прапор Польщі (Wikimedia)

Рішення стосується як персоналу Верховного суду, так і складу загальних і військових судів

Три палати Верховного суду Польщі - кримінальна, цивільна та трудова - постановили, що судді, призначені новою Національною судовою радою, не мають права виносити рішення. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Рolskie Radio.

Рішення стосується як персоналу Верховного суду, так і складу загальних і військових судів.

Наголошується, що за резолюцію проголосували більш ніж 60 суддів Верховного суду. Її оголосила перший голова ВС Малгожата Герсдорф.

У Міністерстві юстиції Польщі заявили, що постанова Верховного суду була ухвалена з грубим порушенням закону і є недійсною.

Нагадаємо, Європейська комісія прийняла рішення звернутися в суд Євросоюзу, щоб той припинив роботу дисциплінарної палати Верховного суду Польщі, яка розглядала скарги суддів з-за судової реформи в країні.

Як повідомляло РБК-Україна, 17 січня Сенат Польщі відхилив скандальну судову реформу, яку раніше схвалив польський Сейм.

Зазначалося, що судова реформа може спровокувати вихід Польщі з Євросоюзу. Є протиріччя між законодавством Євросоюзу та законодавством Польщі.

Додамо, що Єврокомісія торык вирішила подати в суд Євросоюзу позов на Польщу після прийняття судової реформи. Зокрема, Єврокомісія вважає судову реформу Польщі порушенням законодавства Євросоюзу. Зокрема, Варшаву звинувачують у "підриві принципу незалежності судових органів".