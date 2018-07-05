Верховный суд перенес рассмотрение иска Холодницкого

Холодницкий требует запретить использовать записи "пленок" из его кабинета в качестве доказательства против него

Рассмотрение иска главы Специализированной антикоррупционного бюро прокуратуры (САП) Назара Холодницкого в квалификационно-дисциплинарную комиссию прокуроров отложено на 20 сентября 2018 года. Об этом сообщает пресс-служба Верховного суда.

"Сегодня, 5 июля 2018 года, Верховный суд в составе коллегии судей Кассационного административного суда рассматривал дело по иску Холодницкого Н.И. в квалификационно-дисциплинарную комиссию прокуроров о признании действий противоправными и обязательство воздержаться от совершения определенных действий", - говорится в сообщении.

Холодницкий просит признать противоправными действия квалификационно-дисциплинарной комиссии прокуроров по хранению и применению копий протокола о результатах проведения негласных следственных (розыскных) действий.

В связи с неявкой истца на судебное заседание суд отложил рассмотрение дела.

Отмечается, что следующее судебное заседание по этому делу состоится 20 сентября 2018 в 12:00 в помещении Кассационного административного суда города Киева.

Холодницкий подал иск в Верховный суд, требуя запретить квалификационно-дисциплинарной комиссии прокуроров использовать записи "пленок" из его кабинета в качестве доказательства против него, сообщили в ЦПК.

Напомним, ранее сообщалось, что в квалификационно-дисциплинарной комиссии прокуроров уже готово заключение докладчика по дисциплинарному делу в отношении главы САП.

В марте РБК-Украина писало, что со стороны НАБУ под процессуальным руководством департамента ГПУ по расследованию особо важных дел в сфере экономики, относящийся к вертикали президента Петра Порошенко, проводилось расследование в отношении Холодницкого.

Сообщалось, что тогда в кабинете главы САП на аквариуме была установлена аппаратура фиксации. По информации издания, у Холодницкого велась не только прослушка, но и видеозапись.