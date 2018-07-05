Верховний суд переніс розгляд позову Холодницького

Холодницький вимагає заборонити використовувати записи "плівок" з його кабінету в якості доказів проти нього

Розгляд позову голови Спеціалізованої антикорупційного бюро прокуратури (САП) Назара Холодницкого до кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів відкладено на 20 вересня 2018 року. Про це повідомляє прес-служба Верховного суду.

"Сьогодні, 5 липня 2018 року, Верховний суд у складі колегії суддів Касаційного адміністративного суду розглядав справу за позовом Холодницкого Н.І. у кваліфікаційно-дисциплінарну комісію прокурорів про визнання дій протиправними та зобов'язання утриматися від вчинення певних дій", - йдеться в повідомленні.

Холодницький просить визнати протиправними дії кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів по зберіганню та застосуванню копій протоколу про результати проведення негласних слідчих (розшукових) дій.

У зв'язку з неявкою позивача на судове засідання суд відклав розгляд справи.

Наголошується, що наступне судове засідання у цій справі відбудеться 20 вересня 2018 в 12:00 у приміщенні Касаційного адміністративного суду міста Києва.

Холодницький подав позов до Верховного суду, вимагаючи заборонити кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів використовувати записи "плівок" з його кабінету в якості докази проти нього, повідомили в ЦПК.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів вже готовий висновок доповідача по дисциплінарній справі відносно голови САП.

В березні РБК-Україна писало, що з боку НАБУ під процесуальним керівництвом департаменту ГПУ з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки, що відноситься до вертикалі президента Петра Порошенка, проводилося розслідування щодо Холодницького.

Повідомлялось, що тоді в кабінеті голови САП на акваріумі була встановлена апаратура фіксації. За інформацією видання, у Холодницького велося не тільки прослуховування, але і відеозапис.