В дисциплинарной комиссии прокуроров заявили о готовности заключения по делу Холодницкого

Холодницкий заявил, что еще не получал для ознакомления заключение КДКП

В Квалификационно-дисциплинарной комиссии прокуроров (КДКП) уже готово заключение докладчика по дисциплинарному делу в отношении главы Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назара Холодницкого. Об этом заявил председатель КДКП Виталий Грушковский, сообщает "Укринформ".

"Заключение по делу Холодницкого уже готово", - заявил он, отметив, что после того, как Холодницкий ознакомится с заключением, его должны вынести на рассмотрение комиссии для принятия окончательного решения.

Вместе с тем, как сообщает издание, Холодницкий заявил, что еще не получал для ознакомления заключение КДКП.

Напомним, ранее сообщалось, что КДКП открыла дисциплинарное производство в отношении Холодницкого.

Отметим, ранее генпрокурор Юрий Луценко заявил, что будет инициировать снятие Холодницкого с должности. Кроме того, директор НАБУ Артем Сытник в интервью изданию "Зеркало недели" назвал Холодницкого коррумпированным прокурором. По словам Сытника, Холодницкий мог "сливать" информацию о подготовке обысков, тормозил расследования и давил на прокуроров, в частности, по делу мэра Одессы Геннадия Труханова.