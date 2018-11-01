Верховный суд отменил рассрочку налогового долга на 61 млн гривен фирме Онищенко

Фото: Александр Онищенко (РБК-Украина)

Суд отменил решения предыдущих инстанций о налоговой рассрочке для "Карпатнадраинвеста"

Верховный суд Украины удовлетворил жалобу налоговой инспекции и отменил рассрочку налогового долга на 61 млн гривен для фирмы "Карпатнадраинвест" нардепа Александра Онищенко. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Судебный репортер".

Сообщается, что в 2016 году Харьковский окружной административный суд взыскал в пользу бюджета налоговый долг "Карпатнадраинвеста" в сумме 60,75 млн гривен. Компания должна была выплачивать долг в рассрочку на пять лет, перечисляя по 1 млн гривен ежемесячно. Решение было принято в связи с тем, что компания заявляла о нехватке средств для полного погашения долга.

После этого налоговая инспекция обжаловала решение, сообщив, что компания имела в "Диамантбанке" 5,5 млн гривен, а справка из банка не отражала ее финансовое положение. В результате Верховный суд признал ошибочным решение предыдущих инстанций.

Напомним, ранее сообщалось, что НАБУ получило разрешение на заочное осуждение Онищенко. По версии следствия, нардеп является руководителем преступной организации, участники которой завладели более 1,6 млрд гривен от реализации природного газа в рамках договоров о совместной деятельности с "Укргаздобычей".

Кроме того, в конце сентября стало известно, что НАБУ потеряло изъятый во время обысков по делу Онищенко телефон.