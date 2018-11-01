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Верховний суд скасував розстрочку податкового боргу на 61 млн гривень фірмі Онищенка

Новини » Політика    01.11.2018 - 09:33
Фото: Олександр Онищенко (РБК-Україна)
Фото: Олександр Онищенко (РБК-Україна)

Суд скасував рішення попередніх інстанцій про податкову розстрочку для "Карпатнадраінвеста"

Верховний суд України задовольнив скаргу податкової інспекції і скасував розстрочку податкового боргу на 61 млн гривень для фірми "Карпатнадраінвест" нардепа Олександра Онищенка. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Судовий репортер".

Повідомляється, що в 2016 році Харківський окружний адміністративний суд стягнув на користь бюджету податковий борг "Карпатнадраінвеста" в сумі 60,75 млн гривень. Компанія мала виплачувати борг у розстрочку на п'ять років, перераховуючи по 1 млн. гривень щомісячно. Рішення було прийнято у зв'язку з тим, що компанія заявляла про нестачу коштів для повного погашення боргу.

Після цього податкова інспекція оскаржила рішення, повідомивши, що компанія мала в "Діамантбанку" 5,5 млн гривень, а довідка з банку не відображала її фінансове становище. В результаті Верховний суд визнав помилковим рішення попередніх інстанцій.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що НАБУ отримало дозвіл на заочне засудження Онищенка. За версією слідства, нардеп є керівником злочинної організації, учасники якої отримали більше 1,6 млрд гривень від реалізації природного газу у межах договорів про спільну діяльність з "Укргазвидобуванням".

Крім того, наприкінці вересня стало відомо, що НАБУ втратило вилучений під час обшуків у справі Онищенка телефон.

 

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