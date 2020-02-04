Верховный суд отказался рассматривать иск Трубы к Зеленскому

Фото: Роман Труба (РБК-Украина)

Трубе вернули исковое заявление

Верховный суд Украины отказался рассматривать иск бывшего директора Госбюро расследований Романа Трубы к президенту Украины Владимиру Зеленскому. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на решение суда.

В решении говорится, что Труба объединил в одно производство несколько требований к Зеленскому и ГБР, которые подсудны разным судам. При этом нет законных оснований для разделения их отдельные производства, поэтому Верховный суд решил вернуть заявление истцу.

"Исковое заявление…. о признании противоправным и недействительным указа, признании противоправным и отмене приказа, восстановлении на работе вернуть истцу со всеми приобщенными к нему документами", - говорится в постановлении.

Напомним, в конце января Труба подал в суд на Зеленского с требованием признать противоправным указ президента о его увольнении из ГБР, отменить и восстановить в должности. По мнению Трубы, увольнение было политическим решением, которое "появилось в результате реализации сценариев различных групп".

В конце декабря Зеленский подписал указ, которым Труба был уволен из ГБР. Данное решение было продиктовано новым законом о перезапуске Госбюро расследований.