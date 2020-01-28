Труба подал в Верховный суд на Зеленского

Фото: Роман Труба (РБК-Украина)

Бывший директор ГБР пытается обжаловать свое увольнение

Бывший директор Государственного бюро расследований (ГБР) Роман Труба подал на президента Владимира Зеленского иск в Верховный суд. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на информацию на портале "Судебная власть Украины".

Согласно информации на портале, Кассационный административный суд в составе Верховного суда зарегистрировал иск Трубы против Зеленского. Бывший директор ГБР просит признать противоправным указ президента о его увольнении, отменить и восстановить себя в должности.

По состоянию на 27 января был определен состав суда для рассмотрения этого дела.

По мнению самого истца, его увольнение было политическим решением, которое "появилось в результате реализации сценариев различных групп".

Напомним, в конце декабря Зеленский подписал указ, которым Труба был уволен из ГБР. На его место временно исполняющим обязанности назначили нардепа от "Слуги народа" Ирину Венедиктову.

Увольнение Трубы было одним из условий нового закон о перезапуске Госбюро расследований. Кроме всего прочего, этот закон предусматривает перевод в ГБР следователей и прокуроров, которые расследовали дела Майдана в Генеральной прокуратуре.