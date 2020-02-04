Верховний суд відмовився розглядати позов Труби до Зеленського

Фото: Роман Труба (РБК-Україна)

Трубі повернули позовну заяву

Верховний суд України відмовився розглядати позов колишнього директора Держбюро розслідувань Романа Труби до президента України Володимира Зеленського. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на рішення суду.

У рішенні йдеться, що Труба об'єднав в одне провадження кілька вимог до Зеленського та ДБР, які підсудні різним судам. При цьому немає законних підстав для поділу їх окремі провадження, тому Верховний суд вирішив повернути заяву позивачу.

"Позовну заяву.... про визнання протиправним і недійсним указу, визнання протиправним та скасування наказу, поновлення на роботі повернути позивачу з усіма залученими до неї документами", - йдеться в постанові.

Нагадаємо, в кінці січня Труба подав в суд на Зеленського з вимогою визнати протиправним указ президента про його звільнення з ДБР, скасувати та відновити на посаді. На думку Труби, звільнення було політичним рішенням, яке "з'явилося в результаті реалізації сценаріїв різних груп".

В кінці грудня Зеленський підписав указ, яким Труба був звільнений з ДБР. Дане рішення було продиктовано новим законом про перезапуск Держбюро розслідувань.