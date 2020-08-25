Верховный суд отказался переносить рассмотрение дела Стерненко в Киев

Верховный суд отказался переносить рассмотрение дела по обвинению Сергея Стерненко в один из судов Киева. Рассмотрение дела по сути будет проходить в Приморском районном суде Одессы.

Об этом сообщили в пресс-службе Верховного суда.

Соответствующее решение коллегий судей Кассационного уголовного суда в составе ВС приняла 25 августа.

"По установленным правилам территориальной подсудности, предусмотренными положениями ст. 32 УПК Украины, в случае если было совершено несколько уголовных правонарушений, уголовное производство осуществляет суд, в пределах территориальной юрисдикции которого совершено более тяжкое правонарушение. Из материалов производства видно, что более тяжелым является уголовное преступление, определенное ч. 1 ст. 115 этого Кодекса, что совершено в Одессе", - пояснили в суде.

Также в суде добавили, что дело может быть перенесено в другой суд при невозможности рассмотрения установленным ранее судом. Однако ходатайство защиты, по мнению суда, не содержало обоснованных оснований для этого.

"Суд пришел к выводу, что направление уголовного производства для рассмотрения в суд, который расположен на территории Киева, не будет способствовать обеспечению оперативности и эффективности уголовного производства и противоречит задачам уголовного производства в части защиты законных интересов участников дела", - добавили в суде.

Стерненко обвиняется в умышленном убийстве (ч. 1 ст. 115 УК Украины) и в ношении холодного оружия без предусмотренного законом разрешения (ч. 2 ст . 263 УК Украины).

Напомним, в начале августа Шевченковский суд Киева изменил меру пресечения Стерненко на ночной домашний арест до 21 сентября.

Также РБК-Украина писало, что одному из нападавших на Стерненко отменили подозрение.