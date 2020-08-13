Фото: Сергей Стерненко (РБК-Украина)

Дело должны отправить в Приморский районный суд Одессы для рассмотрения по сути

Активисту Сергею Стерненко вручили обвинительный акт. Далее материалы дела будут отправлены в Приморский районный суд Одессы для рассмотрения по сути.

Об этом Стерненко написал в своем Telegram-канале.

Он отметил, что будет обращаться в Верховный суд с требованием перенести рассмотрение дела в один из судов Киева.

"Приходили с адвокатом Ореховским забирать мой обвинительный акт...", - написал Стерненко.

Напомним, Стенрненко обвиняют в умышленном убийстве и незаконном ношении холодного оружия. Дело связано с нападением на него в мае 2018 года. Тогда Стерненко ранил ножом одного из нападавших, который впоследствии умер. Следствие расценивает его действия как превышение самообороны.

В начале июня Стерненко сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 115 и ч. 2 ст. 263 Уголовного кодекса Украины.

Позже Печерский районный суд избрал Стеренко меру пресечения в виде домашнего ареста на 60 дней.

В начале августа Шевченковский суд Киева изменил меру пресечения активисту на ночной домашний арест до 21 сентября.

Также РБК-Украина писало, что одному из нападавших на Стерненко отменили подозрение.