Верховний суд відмовився переносити розгляд справи Стерненка в Київ

Верховний суд відмовився переносити розгляд справи за обвинуваченням Сергія Стерненка в один із судів Києва. Розгляд справи по суті буде проходити в Приморському районному суді Одеси.

Про це повідомили у прес-службі Верховного суду.

Відповідне рішення колегій суддів Касаційного кримінального суду в складі ВР ухвалила 25 серпня.

"За встановленими правилами територіальної підсудності, передбаченими положеннями ст. 32 КПК України, у разі якщо було вчинено кілька кримінальних правопорушень, кримінальне провадження здійснює суд, у межах територіальної юрисдикції якого вчинено більш тяжке правопорушення. З матеріалів виробництва видно, що більш важким є кримінальний злочин, певний ч. 1 ст. 115 цього Кодексу, що скоєно в Одесі", - пояснили в суді.

Також у суді додали, що справа може бути перенесено в інший суд при неможливості розгляду встановленим раніше судом. Однак клопотання захисту, на думку суду, не містило обґрунтованих підстав для цього.

"Суд прийшов до висновку, що направлення кримінального провадження для розгляду в суд, який розташований на території Києва, не буде сприяти забезпеченню оперативності та ефективності кримінального провадження і суперечить завданням кримінального провадження в частині захисту законних інтересів учасників справи", - додали в суді.

Стерненко звинувачується в умисному вбивстві (ч. 1 ст. 115 КК України) і в носінні холодної зброї без передбаченого законом дозволу (ч. 2 ст . 263 КК України).

Нагадаємо, на початку серпня Шевченківський суд Києва змінив запобіжний захід Стерненку на нічний домашній арешт до 21 вересня.

Також РБК-Україна писало, що одному з нападників на Стерненка скасували підозра.