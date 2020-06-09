Верховный суд отказал экс-главе ПриватБанка в восстановлении деловой репутации

Фото: Алексей Дубилет (пресс-служба ПриватБанка)

Государственный банк выиграл в деле против Александра Дубилета

Верховный суд удовлетворил кассационную жалобу "ПриватБанка", отменив решение судов предыдущих инстанций. Решением от 27 мая 2020 года экс-главе правления банка Александру Дубилету отказано в удовлетворении иска о защите чести, достоинства и деловой репутации.

Об этом говорится в решении суда, размещенном в Едином государственном реестре судебных решений.

Как отметили в пресс-службе "ПриватБанка", Дубилет с 2017 года добивался признания недостоверной информации, распространенной на пресс-конференции 4 июля 2017 года.

В частности, тогда было заявлено, что "при выдаче кредитов нарушались как нормативные документы Национального банка Украины, так и внутренние документы самого банка. Все 36 кредитов были подписаны главой правления банка с превышением полномочий, которые предоставлялись ему соответствующими документами банка, в связи с чем банк обратился в Генеральную прокуратуру Украины с заявлениями о совершении уголовных преступлений".

Напомним, речь шла о 36 кредитных договоров, заключенных во время так называемой "трансформации" корпоративного кредитного портфеля банка, проведенной бывшими владельцами банка накануне его национализации.

Аналогичный иск был подан в Печерский райсуд и бывшим владельцем банка господином Игорем Коломойским. Однако дело по его иску до сих пор находится на рассмотрении в суде первой инстанции

Как сообщало Верховная рада в мае одобрила закон об обанкротившихся и национализированных банках.

В НБУ считают, что закон - лишь дополнительный предохранитель для возврата "ПриватБанка" Игорю Коломойскому, поскольку это невозможно даже по действующему законодательству.

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Автор: Александр Белоус