Верховний суд відмовив екс-голові ПриватБанку у відновленні ділової репутації

Фото: Олексій Дубілет (прес-служба Приватбанку)

Державний банк виграв у справі проти Олександра Дубілета

Верховний суд задовольнив касаційну скаргу "ПриватБанку", скасувавши рішення судів попередніх інстанцій. Рішенням від 27 травня 2020 року екс-голові правління банку Олександра Дубілета відмовлено в задоволенні позову про захист честі, гідності та ділової репутації.

Про це йдеться в рішенні суду, опублікованому в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

Як зазначили в прес-службі "Приватбанку", Дубілет з 2017 року домагався визнання недостовірною інформації, поширеної на прес-конференції 4 липня 2017 року.

Зокрема, тоді було заявлено, що "при видачі кредитів порушувалися як нормативні документи Національного банку України, так і внутрішні документи самого банку. Всі 36 кредитів були підписані головою правління банку з перевищенням повноважень, що надавалися йому відповідними документами банку, у зв'язку з чим банк звернувся в Генеральну прокуратуру України із заявами про вчинення кримінальних злочинів".

Нагадаємо, мова йшла про 36 кредитних договорів, укладених під час так званої "трансформації" корпоративного кредитного портфеля банку, проведеної колишніми власниками банку напередодні його націоналізації.

Аналогічний позов був поданий до Печерського райсуду і колишнім власником банку паном Ігорем Коломойським. Проте справу за його позовом досі знаходиться на розгляді в суді першої інстанції

Як повідомляло Верховна рада в травні схвалила закон про збанкрутілі і націоналізовані банки.

У НБУ вважають, що закон - лише додатковий запобіжник для повернення "ПриватБанку" Ігоря Коломойського, оскільки це неможливо навіть за чинним законодавством.

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Автор: Олександр Білоус