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В ПриватБанке отреагировали на "антиколомойский" закон

Новости » Экономика     13.05.2020 - 16:01
В ПриватБанке отреагировали на "антиколомойский" закон
Фото: ПриватБанк (Виталий Носач, РБК-Украина)

Банк сможет развиваться без оглядки на действия бывших владельцев

Глава правления государственного "ПриватБанка" Петр Крумханзл прокомментировал одобрение Верховной радой закона об обанкротившихся и национализированных банках. Об этом сообщает пресс-служба банка.

Как напомнил Крумханзл, для сохранения и спасения "ПриватБанка" государство потратило более 155 млрд грн.

По его словам, после принятия закона, банк "сможет и далее уверенно работать и стремительно развиваться, не обращая внимания на попытки прежних владельцев признать его национализации незаконной".

В ПриватБанке отреагировали на &quot;антиколомойский&quot; закон

Как сообщало РБК-Украина, принятый Верховной радой закон об обанкротившихся и национализированных банках (проект 2571-п) дает "зеленый свет" для подписания соглашения с Международным валютным фондом. Закон был главным предварительным условием МВФ.

Напомним, в НБУ считают, что закон - лишь дополнительный предохранитель для возврата "ПриватБанка" Игорю Коломойскому, поскольку это невозможно даже по действующему законодательству. При этом в законе есть норма, что предыдущий владелец национализированного банка не может ни требовать возврата банка обратно, ни требовать компенсацию за банк.

Теги Новости Украины ПриватБанкбанкиВерховная РадаИгорь Коломойский
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