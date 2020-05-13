В ПриватБанке отреагировали на "антиколомойский" закон

Фото: ПриватБанк (Виталий Носач, РБК-Украина)

Банк сможет развиваться без оглядки на действия бывших владельцев

Глава правления государственного "ПриватБанка" Петр Крумханзл прокомментировал одобрение Верховной радой закона об обанкротившихся и национализированных банках. Об этом сообщает пресс-служба банка.

Как напомнил Крумханзл, для сохранения и спасения "ПриватБанка" государство потратило более 155 млрд грн.

По его словам, после принятия закона, банк "сможет и далее уверенно работать и стремительно развиваться, не обращая внимания на попытки прежних владельцев признать его национализации незаконной".

Как сообщало РБК-Украина, принятый Верховной радой закон об обанкротившихся и национализированных банках (проект 2571-п) дает "зеленый свет" для подписания соглашения с Международным валютным фондом. Закон был главным предварительным условием МВФ.

Напомним, в НБУ считают, что закон - лишь дополнительный предохранитель для возврата "ПриватБанка" Игорю Коломойскому, поскольку это невозможно даже по действующему законодательству. При этом в законе есть норма, что предыдущий владелец национализированного банка не может ни требовать возврата банка обратно, ни требовать компенсацию за банк.