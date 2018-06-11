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Верховный суд остановил передачу залогового имущества банка должникам, - СМИ

НовостиПроисшествия    11.06.2018 - 11:38
Фото: Верховный суд (РБК-Украина)
Фото: Верховный суд (РБК-Украина)

По данным СМИ, Верховный суд остановил решение судьи Хозсуда Киева Сиваковой

Верховный суд Украины остановил решение судьи Хозяйственного суда Киева Сиваковой, вынесенное ею в 2016 году в пользу принадлежащей братьям Сегаль фирмы "Каховка Пром агро". Решением суда от 1 июня 2018 года постановляется "остановить исполнение решения Хозяйственного суда города Киева от 25.02.2016 и постановления Киевского апелляционного хозяйственного суда от 16.04.2018 по делу №910/16594/15 до окончания их пересмотра в кассационном порядке", пишут "Украинские новости".

Как отмечается, на основании решения Сиваковой от 25 февраля 2016 года Сегали получили возможность бороться за фабрику, которая служила залогом за кредиты Сегалей в банке "Надра" и была продана банком после того, как Сегали перестали обслуживать кредиты, взятые под залог фабрики.

По данным издания, на основании решения Сиваковой в течение последних полутора лет был осуществлен ряд попыток физического захвата фабрики. Последнее нападение происходило с использованием огнестрельного оружия, и было остановлено лишь после вмешательства в ситуацию министра внутренних дел Арсена Авакова.

Также решение Сиваковой стало прецедентом для ряда других решений хозяйственных судов, по которым банки лишались права на продажу залогового имущества недобросовестных заемщиков. Эти решения поставили под угрозу саму возможность банковского кредитования предприятий.

В мае 2018 года Фонд гарантирования вкладов физических лиц заявил о давлении со стороны братьев Сегаль. Как говорится в пресс-релизе Фонда, Сегали требуют от Фонда уступить оффшору "Весдикс" право требования по кредиту "Каховки Пром агро" и снижения суммы долга этой фирмы перед банком "Надра" со 128 до 40 млн гривен.

Фонд гарантирования заявлял, что 98% кредитов юридических лиц, выданных до 2009 года ПАО "КБ "Надра" (в период, когда акционерами банка были братья Сегаль, а председателем правления Игорь Гиленко), являются инсайдерскими и стали инструментом вывода из банка почти 8 млрд грн.

Эти данные подтвердил форензик-аудит банка "Надра", проведенный компанией KPMG.

В частности, принадлежащее Сегалям предприятие "Каховка Пром агро", о котором идет речь в постановлении Верховного суда, в данный момент должно государству 128 млн гривен, пишут СМИ.

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Теги публикации: ВСУ, банки  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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