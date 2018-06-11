Верховний суд зупинив передачу заставного майна банку боржникам, - ЗМІ

За даними ЗМІ, Верховний суд зупинив рішення судді Госпсуду Києва Сівакової

Верховний суд України зупинив рішення судді Господарського суду Києва Сівакової, винесене нею в 2016 році на користь належної братам Сегаль фірми "Каховка Пром агро". Рішенням суду від 1 червня 2018 року постановляється "зупинити виконання рішення Господарського суду міста Києва від 25.02.2016 та постанови Київського апеляційного господарського суду від 16.04.2018 по справі №910/16594/15 до закінчення їх перегляду в касаційному порядку", пишуть "Українські новини".

Як зазначається, на підставі рішення Сівакової від 25 лютого 2016 року Сегалі отримали можливість боротися за фабрику, яка служила запорукою за кредити Сегалів в банку "Надра" і була продана банком після того, як Сегалі перестали обслуговувати кредити, взяті під заставу фабрики.

За даними видання, на підставі рішення Сівакової протягом останніх півтора років було здійснено низку спроб фізичного захоплення фабрики. Останній напад відбувалося з використанням вогнепальної зброї, і було зупинено лише після втручання у ситуацію міністра внутрішніх справ Арсена Авакова.

Також рішення Сівакової стало прецедентом для ряду інших рішень господарських судів, за якими банки позбавлялися права на продаж заставного майна недобросовісних позичальників. Ці рішення поставили під загрозу саму можливість банківського кредитування підприємств.

У травні 2018 року Фонд гарантування вкладів фізичних осіб заявив про тиск з боку братів Сегаль. Як говориться в прес-релізі Фонду, Сегалі вимагають від Фонду поступитися офшору "Весдікс" право вимоги по кредиту "Каховки Пром агро" і зниження суми боргу цієї фірми перед банком "Надра" з 128 до 40 млн гривень.

Фонд гарантування заявляв, що 98% кредитів юридичних осіб, виданих до 2009 року ПАТ "КБ "Надра" (в період, коли акціонерами банку були брати Сегаль, а головою правління Ігор Гіленко), є інсайдерськими і стали інструментом виведення з банку майже 8 млрд грн.

Ці дані підтвердив форензик-аудит банку "Надра", проведений компанією KPMG.

Зокрема, підприємство "Каховка Пром агро", про яке йде мова в постанові Верховного суду, в даний момент винна державі 128 млн гривень, пишуть ЗМІ.