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Верховный суд окончательно запретил деятельность "Партии Шария"

Новина українською →
Вторник 06 сентября 2022 18:00
Верховный суд окончательно запретил деятельность "Партии Шария" Фото: блогер Анатолий Шарий (facebook com anatolijsharij)
Автор: Елизавета Драбкина

Верховный суд окончательно запретил деятельность "Партии Шария" на территории Украины по иску Минюста.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство юстиции.

Отмечается, что Кассационный административный суд в составе Верховного суда решил отказать в удовлетворении апелляционной жалобы политической партии "Партия Шария" и оставить решение суда первой инстанции без изменений.

Ранее РБК-Украина писало, что Восьмой апелляционный административный суд запретил деятельность "партии Шария".

Отметим, что СБУ подозревает Шария в государственной измене и нарушении равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и других признаков (дискриминации).

Процесс экстрадиции блогера в Украину может длиться до года.

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Анатолий Шарий Верховный суд Министерство юстиции Украины
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