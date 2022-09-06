ua ru
Вт, 06 вересня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Верховний суд остаточно заборонив діяльність "Партії Шарія"

Новость на русском →
Вівторок 06 вересня 2022 18:00
Верховний суд остаточно заборонив діяльність "Партії Шарія" Фото: блогер Анатолій Шарій (facebook com anatolijsharij)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Верховний суд остаточно заборонив діяльність "Партії Шарія" на території України за позовом Мін'юсту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство юстиції.

Зазначається, що Касаційний адміністративний суд у складі Верховного суду вирішив відмовити у задоволенні апеляційної скарги політичній партії "Партія Шарія" та залишити рішення суду першої інстанції без змін.

Раніше РБК-Україна писало, що Восьмий апеляційний адміністративний суд заборонив діяльність "Партії Шарія".

Зазначимо, що СБУ підозрює Шарія у державній зраді та порушенні рівноправності громадян залежно від їхньої расової, національної належності, релігійних переконань, інвалідності та інших ознак (дискримінації).

Процес екстрадиції блогера в Україну може тривати до року.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Анатолій Шарій Верховний суд Міністерство юстиції України
NEWS
МАГАТЕ представило звіт за підсумками місії на ЗАЕС: основні висновки
МАГАТЕ представило звіт за підсумками місії на ЗАЕС: основні висновки
DAILY
Міна уповільненої дії. Коли санкції завдадуть потужного удару по економіці Росії
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Міна уповільненої дії. Коли санкції завдадуть потужного удару по економіці Росії