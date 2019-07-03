Верховный суд объяснил решение по спору Клюева с ЦИК

Верховный суд Украины (ВСУ) обязал Центральную избирательную комиссию (ЦИК) повторно рассмотреть документы по регистрации экс-главы администрации президента времен Виктора Януковича Андрея Клюева в связи с непредоставлением комиссией доказательств отсутствия кандидата на территории Украины. Об этом говорится в документе, который в распоряжении РБК-Украина.

Как отмечается, решение ЦИК о несоответствии кандидата было принято без исследования данных Государственной пограничной службы Украины.

"Кроме этого, материалы дела не содержат доказательств в подтверждение осуществленных ЦИК мер по выяснению обстоятельств проживания лица (Андрея Клюева, - ред.) в течение последних 5 лет на территории Украины другим способом, как обращение в ГПС, СБУ, МВД", - говорится в решении суда.

Напомним, в ЦИК могут пересмотреть решение по Клюеву, которого зарегистрировали кандидатом на выборы в Раду.

Как писало РБК-Украина, вчера днем Центральная избирательная комиссия приняла решение зарегистрировать Клюева кандидатом во исполнение решения суда. В связи с этим, в Киеве на Майдане Независимости состоялась акция протеста с требованием отменить решение ЦИК по экс-главе администрации президента времен Виктора Януковича.