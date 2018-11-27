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Верховный суд объединил в одно два иска к Раде по Томосу

Новости » Общество    27.11.2018 - 14:19
Верховный суд объединил в одно два иска к Раде по Томосу
Фото: председатель Верховной рады Андрей Парубий (РБК-Украина, Виталий Носач)

Иски касаются поддержки Радой обращения к Варфоломею о предоставлении Томоса

Сегодня, 27 ноября, Кассационный административный суд Верховного суда принял решение объединить иск к Верховной раде от религиозной организации “Религиозная община УПЦ при храме во имя Святителя Николая” Бердянской епархии Запорожской области и от епископа УПЦ (МП) Гедеона в одно производство. Об этом в комментарии РБК-Украина рассказали в пресс-службе суда.

"Суд объединил в один два иска",- сообщили в суде.

Вместе с тем, еще неизвестно, данное судебное разбирательство будет проводиться в форме письменного производства или с приглашением сторон в виде слушаний.

Напомним, ранее сообщалось, что Верховный суд рассмотрит три иска от церковных общин Украинской православной церкви (МП) относительно постановления Верховной рады от 19 апреля 2018 года "О поддержке обращения Президента Украины к Вселенскому патриарху Варфоломею о предоставлении Томоса об автокефалии православной церкви в Украине".

Как сообщало РБК-Украина, в Стамбуле (Турция) сегодня, 27 ноября, начинается Синод Вселенского патриархата, на котором предположительно будет утвержден текст томоса для Украины.

Отметим, ранее Парубий заявлял, что Объединительный собор состоится в начале декабря этого года. Председатель Верховной рады также уверяет, что введение военного положения в Украине не помешает проведению Объединительного собора.

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