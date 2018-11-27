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Верховний суд об’єднав в один два позови до Ради по Томосу

Новини » Суспільство    27.11.2018 - 14:19
Верховний суд об’єднав в один два позови до Ради по Томосу
Фото: голова Верховної ради Андрій Парубій (РБК-Україна, Віталій Носач)

Позови стосуються підтримки Радою звернення до Варфоломія про надання Томосу

Сьогодні, 27 листопада, Касаційний адміністративний суд Верховного суду прийняв рішення об’єднати позов до Верховної ради від релігійної організації “Релігійна громада УПЦ при храмі на ім’я Святителя Миколая” Бердянської єпархії Запорізької області та від єпископа УПЦ (МП) Гедеона в одне провадження. Про це в коментарі РБК-Україна розказали в прес-службі суду.

"Суд об'єднав в один два позови",- повідомили в суді. 

Разом з тим, ще невідомо, даний судовий розгляд проводитиметься у формі письмового провадження чи із запрошенням сторін у вигляді слухань. 

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Верховний суд розгляне три позови від церковних громад Української православної церкви (МП) щодо постанови Верховної ради від 19 квітня 2018 року "Про підтримку звернення Президента України до Вселенського патріарха Варфоломія про надання Томосу про автокефалію православної церкви в Україні".

Як повідомляло РБК-Україна, в Стамбулі (Туреччина) сьогодні, 27 листопада, починається Синод Вселенського патріархату, на якому ймовірно буде затверджений текст томосу для України.

Відзначимо, раніше Парубій заявляв, що Об'єднавчий собор відбудетьсяна початку грудня цього року. Голова Верховної ради також запевняє, що введення воєнного стану в Україні не перешкодить проведенню Об'єднавчого собору

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