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В Стамбуле начинается Синод Вселенского патриархата по томосу для Украины

Новости » Политика    27.11.2018 - 10:28
В Стамбуле начинается Синод Вселенского патриархата по томосу для Украины
Иллюстративное фото (patriarchate.org)

Предполагается, что Синод утвердит текст томоса об автокефалии для Украины

В Стамбуле (Турция) сегодня, 27 ноября, начинается Синод Вселенского патриархата, на котором вероятно будет утвержден текст томоса для Украины. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на информацию главного секретариата Синода Вселенского патриархата.

Сообщается, что Синод продлится до 29 ноября. Предполагается, что по его итогам будет названа точная дата проведения Объединительного архиерейского собора, на котором будет создана единая автокефальная украинская церковь.

Напомним, спикер Верховной рады Украины Андрей Парубий заявил, что Объединительный собор состоится в начале декабря. По его словам, проведение собора запланировано в Киеве.

Отметим, ранее предстоятель Украинской православной церкви Киевского патриархата Филарет заявил, что если украинскую церковь признают автокефальной, то в стране больше не будет Москвы и "московского духа".

"Эта идея приводит в дрожь Москву, потому что, если украинскую церковь признают автокефальной, то это означает, что Москвы в Украине не будет, не будет "московского духа", - подчеркнул Филарет и добавил, что россияне не могут быть братьями украинцам, если они "не любят землю, которая их кормит".

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