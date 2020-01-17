Верховный лидер Ирана защищает военных, которые сбили самолет МАУ

Напомним, ранее министр иностранных дел Вадим Пристайко заявил, что Иран на самом высоком уровне признает ответственность за сбитый украинский самолет и не пытается переложить вину на США.

Пристайко также заявил, что представитель Ирана прилетит в Украину на следующей неделе для предоставления официальных разъяснений относительно катастрофы украинского самолета.

Кроме этого, в Министерстве иностранных дел сегодня готовят телефонный разговор главы государства Владимира Зеленского с президентом Ирана Хасаном Рухани относительно признания иранской стороной вины в крушении самолета МАУ.

Также РБК-Украина писало, что Иран готов передать Украине черные ящики сбитого самолета МАУ. Иран передаст Украине бортовые самописцы после того, как их на месте обработает следственная группа.

Авиакатастрофа в Иране произошла 8 января 2020 года. Лайнер компании "Международные авиалинии Украины" выполнял международный рейс PS752 по маршруту Тегеран - Киев. Через несколько минут после взлета его сбил Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана, якобы перепутав с американским самолетом. Жертвами катастрофы стали 176 человек - все, кто был на борту.