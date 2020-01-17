Верховний лідер Ірану захищає військових, які збили літак МАУ

Нагадаємо, раніше міністр закордонних справ Вадим Пристайко заявив, що Іран на найвищому рівні визнає відповідальність за збитий український літак і не намагається перекласти провину на США.

Пристайко також заявив, що представник Ірану прилетить в Україну на наступному тижні для надання офіційних роз'яснень щодо катастрофи українського літака.

Крім цього, в Міністерстві закордонних справ сьогодні готують телефонну розмову глави держави Володимира Зеленського з президентом Ірану Хасаном Рухані щодо визнання іранською стороною провини у катастрофі літака МАУ.

Також РБК-Україна писало, що Іран готовий передати Україні чорні ящики збитого літака МАУ. Іран передасть Україні бортові самописці після того, як їх на місці опрацює слідча група.

Авіакатастрофа в Ірані сталася 8 січня 2020 року. Лайнер компанії "Міжнародні авіалінії України" виконував міжнародний рейс PS752 за маршрутом Тегеран - Київ. Через кілька хвилин після зльоту його збив Корпус вартових ісламської революції (КВІР) Ірану, нібито переплутавши з американським літаком. Жертвами катастрофи стали 176 осіб - всі, хто був на борту.