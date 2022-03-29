В Верховную Раду подали законопроект о запрете символики оккупантов

В Верховной Раде зарегистрировали проект закона о запрете использования символики поддержки нападения Российской Федерации на Украину.

Об этом сообщает РБК-Украина , ссылаясь на Официальный веб-портал парламента .

Законопроект представлен группой народных депутатов из разных фракций. Он призван наказывать за публичное использование, изготовление и распространение символов войск РФ в войне против Украины.

В документе речь идет о печально известных символах Z, V, O и других. Их российские оккупанты рисуют на военной технике и форменной одежде. Кроме того, граждане РФ используют символ во время акции на территории России.

Законопроектом предлагают внести изменения в Уголовный кодекс и ряд других нормативно-правовых актов. За символику поддержки военной агрессии РФ против Украины можно будет оказаться за решеткой на 5 лет.