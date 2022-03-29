До Верховної Ради подали законопроект про заборону символіки окупантів

Про це повідомляє РБК-Україна , посилаючись на Офіційний вебпортал парламенту .

Законопроект поданий групою народних депутатів із різних фракцій. Він покликаний карати за публічне використання, виготовлення і розповсюдження символів військ РФ у війні проти України.

У документі йдеться про сумнозвісні символи Z, V, O та інші. Їх російські окупанти малюють на військовій техніці та форменному одязі. Окрім того, громадяни РФ використовують символ під час акції на території Росії.

Законопроектом пропонують внести зміни до Кримінального кодексу та низки інших нормативно-правових актів. За символіку підтримки військової агресії РФ проти України можна буде опинитися за ґратами на 5 років.