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В Верховную раду около часа не пускают журналистов

НовостиПроисшествия    19.06.2018 - 12:55
Фото: столкновения под Радой (РБК-Украина)
Фото: столкновения под Радой (РБК-Украина)

Представителей СМИ не пускают в здание парламента

В связи с ситуацией под Верховной радой и столкновениями в здание парламента не пускают журналистов. Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина.

В частности, представителей СМИ уже около часа не пускают в Верховную раду. Первый вход заблокирован, журналистов переправляют на пятый. Однако через этот вход журналистов пока тоже не пускают в здание парламента.

В пресс-службе Верховной рады сообщили, что поступило распоряжение не пускать представителей СМИ.

 

Представників ЗМІ вже понад півгодини не пускають до ВР. Перший вхід заблокований. Там переправляють на п’ятий. На...

Опубліковано Ульяною Безпалько 19 червня 2018 р.
 
 

Фото: митинг под Радой

Напомним, ранее сообщалось, что в связи с митингом под Радой в правительственный квартал стянули 500 правоохранителей.  

 

Митинг под Радой: подробности
Теги публикации: журналисты, Верховная Рада, столкновение  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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