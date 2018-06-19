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Інтерв'ю

До Верховної ради близько години не пускають журналістів

НовиниНадзвичайні події    19.06.2018 - 12:55
Фото: зіткнення під Радою (РБК-Україна)
Фото: зіткнення під Радою (РБК-Україна)

Представників ЗМІ не пускають до будівлі парламенту

У зв'язку з ситуацією під Верховною радою і зіткненнями до будівлю парламенту не пускають журналістів. Про це повідомляє кореспондент РБК-Україна.

Зокрема, представників ЗМІ вже близько години не пускають до Верховної ради. Перший вхід заблоковано, журналістів переправляють на п'ятий. Однак через цей вхід журналістів поки теж не пускають до будівлі парламенту.

У прес-службі Верховної ради повідомили, що надійшло розпорядження не пускати представників ЗМІ.

 

Представників ЗМІ вже понад півгодини не пускають до ВР. Перший вхід заблокований. Там переправляють на п’ятий. На...

Опубліковано Ульяною Безпалько 19 червня 2018 р.
 
 

Фото: мітинг під Радою

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у зв'язку з мітингом під Радою до урядового кварталу стягнули 500 правоохоронців.

 

Мітинг під Радою: подробиці
Теги публікації: журналисты, Верховна Рада, столкновение  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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