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Митинг под Радой: в правительственный квартал стянули 500 правоохранителей

НовостиПроисшествия    19.06.2018 - 12:46
Фото: столкновения под Радой (РБК-Украина/Виталий Носач)
Фото: столкновения под Радой (РБК-Украина/Виталий Носач)

В результате столкновений от Радой пострадали несколько правоохранителей

Во время митинга под Верховной радой в Киеве во вторник, 19 июня, усилены меры безопасности в правительственном квартале. За порядком следят около 500 правоохранителей, передает полиция Киева.

"Участники акций устроили потасовку под стенами Верховной Рады Украины. Информация о пострадавших уточняется", - говорится в сообщении.

Отмечается, что полицейские и военнослужащие Национальной гвардии Украины заступили на охрану правопорядка во время митинга. Уточняется, что заявки о проведении акций протеста заблаговременно были поданы в Киевской городской государственной администрации.

 

Фото: столкновения под Радой (РБК-Украина/Виталий Носач)

"По предварительным данным, в результате конфликта несколько правоохранителей получили телесные повреждения. Информация о пострадавших уточняется. Кроме того, одного активного участника происшествия доставили в управление полиции", - отметили в полиции.

Напомним, ранее сообщалось, что с'появилось видео столкновений в Киеве под Верховной радой на митинге с участием афганцев, чернобыльцев и шахтеров.

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Теги публикации: Верховная Рада, Митинг  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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