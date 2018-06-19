Митинг под Радой: в правительственный квартал стянули 500 правоохранителей

В результате столкновений от Радой пострадали несколько правоохранителей

Во время митинга под Верховной радой в Киеве во вторник, 19 июня, усилены меры безопасности в правительственном квартале. За порядком следят около 500 правоохранителей, передает полиция Киева.

"Участники акций устроили потасовку под стенами Верховной Рады Украины. Информация о пострадавших уточняется", - говорится в сообщении.

Отмечается, что полицейские и военнослужащие Национальной гвардии Украины заступили на охрану правопорядка во время митинга. Уточняется, что заявки о проведении акций протеста заблаговременно были поданы в Киевской городской государственной администрации.

Фото: столкновения под Радой (РБК-Украина/Виталий Носач)

"По предварительным данным, в результате конфликта несколько правоохранителей получили телесные повреждения. Информация о пострадавших уточняется. Кроме того, одного активного участника происшествия доставили в управление полиции", - отметили в полиции.

Напомним, ранее сообщалось, что с'появилось видео столкновений в Киеве под Верховной радой на митинге с участием афганцев, чернобыльцев и шахтеров.