У Верховному суді виявили "крота", який очікував нового наступу РФ і захоплення Львова

Деталі справи

Служба безпеки зібрала доказову базу на голову одного зі структурних підрозділів Верховного суду України.

Чиновник виправдовував збройну агресію РФ і тимчасову окупацію нашої держави.

Фото: Обшук (gp.gov.ua)

"У розпорядженні СБУ - записи розмов, у яких фігурант заперечує суверенітет України та пропонує віддати окупантам південні регіони, зокрема Одеську та Херсонську області", - йдеться в повідомленні.

Очікував на окупацію Львова

У спілкуванні зі своїм підлеглим чиновник героїзував найманців російської приватної військової компанії "Вагнера" та підтримував їхню участь у війні проти нашої держави.

Крім того, посадовець судового органу пропонував розпочати новий наступ на Україну з північного напрямку для захоплення Львова та сусідніх регіонів.

"Фігурант висловлював свої сподівання на швидку окупацію нашої держави з подальшим встановленням на її території кремлівського режиму", - пише СБУ.

Що йому загрожує

Лінгвістична експертиза підтвердила факти підривної діяльності чиновника на користь країни-агресора. Під час обшуків за місцем проживання зловмисника виявлено:

мобільні телефони та комп'ютери з доказами злочинних дій;

майже 300 необлікованих патронів до стрілецької зброї;

спеціальний технічний засіб незаконного стеження;

прокремлівську літературу.

На підставі зібраних доказів слідчі повідомили фігуранту про підозру за фактом виправдання, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ проти України, глорифікації її учасників, вчинених службовою особою.

Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину. Зловмиснику загрожує до 8 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Правоохоронці шукають зрадників

Нещодавно правоохоронці у Вінниці затримали ворожого агітатора, який підтримував окупантів і заперечував убивства людей у Бучі Київської області.

Також у Миколаївській області спіймали ще одного поплічника росіян. Він "здавав" українців окупантам і допомагав загарбникам перевіряти місцевих жителів на блокпостах.