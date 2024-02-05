В Верховном суде обнаружили "крота", который ожидал нового наступления РФ и захвата Львова

Детали дела

Служба безопасности собрала доказательную базу на главу одного из структурных подразделений Верховного суда Украины.

Чиновник оправдывал вооруженную агрессию РФ и временную оккупацию нашего государства.

Фото: Обыск (gp.gov.ua)

"В распоряжении СБУ - записи разговоров, в которых фигурант отрицает суверенитет Украины и предлагает отдать оккупантам южные регионы, в частности Одесскую и Херсонскую области", - говорится в сообщении.

Ожидал оккупации Львова

В общении со своим подчиненным чиновник героизировал наемников российской частной военной компании "Вагнера" и поддерживал их участие в войне против нашего государства.

Кроме того, чиновник судебного органа предлагал начать новое наступление на Украину с северного направления для захвата Львова и соседних регионов.

"Фигурант выражал свои надежды на скорую оккупацию нашего государства с последующим установлением на ее территории кремлевского режима", - пишет СБУ.

Что ему грозит

Лингвистическая экспертиза подтвердила факты подрывной деятельности чиновника в пользу страны-агрессора. Во время обысков по месту жительства злоумышленника обнаружено:

мобильные телефоны и компьютеры с поличным;

почти 300 неучтенных патронов к стрелковому оружию;

специальное техническое средство незаконной слежки;

прокремлевскую литературу.

На основании собранных доказательств следователи сообщили фигуранту о подозрении по факту оправдания, признания правомерной, отрицания вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификации ее участников, совершенных должностным лицом.

Продолжается расследование для установления всех обстоятельств преступления. Злоумышленнику грозит до 8 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Правоохранители ищут предателей

Недавно правоохранители в Виннице задержали вражеского агитатора, который поддерживал кафиров и отрицал убийства людей в Буче Киевской области.

Также в Николаевской области поймали еще одного приспешника россиян. Он "сдавал" украинцев оккупантам и помогал захватчикам проверять местных жителей на блокпостах.