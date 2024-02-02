У Миколаївській області спіймали поплічника росіян, він переховувався більше року

У Миколаївській області спіймали ще одного поплічника росіян. Він "здавав" українців окупантам та допомагав загарбникам перевіряти місцевих жителів на блокпостах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресцентр Служби безпеки України.

СБУ зазначає, що фігурантом виявився мешканець Снігурівського району. Після захоплення району росіянами він допомагав загарбникам перевіряти місцевих жителів, які намагалися виїхати на підконтрольну Україні територію.

Зрадник добровільно погодився чергувати на російських блокпостах. Зі зброєю в руках він зупиняв автомобілі та відбирав мобільні телефони, паспорти та інші документи для "перевірки".

Фігурант закликав людей залишатися на окупованій території та співпрацювати з росіянами. Також загарбники "конфісковували" автівки, гроші та інші особисті речі потерпілих.

Після звільнення Снігурівки окупанти покинули свого поплічника. Він намагався уникнути покарання, періодично змінював адреси проживання. Фактично зрадник переховувався більше року, але СБУ знайшла його у ході стабілізаційних заходів.

Фігуранту оголосили підозру за ч. 1 ст. 111-2 Кримінального кодексу України (пособництво державі-агресору). Наразі зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує до 12 років тюрми.