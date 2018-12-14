В Верховном суде будут фильтровать поступление дел

Фото: Валентина Данишевская (rsu.gov.ua)

В течение следующего года судьи должны рассмотреть остатки дел, поступивших с начала работы суда

В виду большого количества поступивших дел в Верховном суде начали фильтровать жалобы для распределения их между другими судами. Об этом заявила председатель Верховного суда Украины Валентина Данишевская, передает корреспондент РБК-Украина.

По ее словам, в течение следующего года судьи должны рассмотреть остатки дел, поступивших с начала работы Верховного суда.

"Хотя те дела, которые мы получили в наследство, должны рассмотреть все. Но пока мы работаем над тем, чтобы уменьшить поступление дел в новый Верховный суд. В помощь нам фильтры, введенные новыми процессуальными кодексами. Это прежде всего то, что касается малозначительных дел. Мы уже начали отказывать в приеме таких кассационных жалоб", - сообщила Данишевская.

Председатель ВС Украины отметила, что населению будут объяснять причины таких отказов в передаче дела в суд.

"Мы столкнулись с тем, что не очень хорошо в обществе воспринимаются такие отказы. Люди возмущаются, что важное для них дело Верховный суд считает малозначительным. Думаю, что мы будем усиливать разъяснительную работу. На помощь нам придут суды первой и второй инстанции. Мы не хотим, чтобы в обществе складывалось впечатление, что только Верховный суд является независимым и способным рассмотреть дело", - добавила она.

Напомним, в течение года в Верховный суд поступило более 150 тысяч дел, из этого количества пока рассмотрена только 81 тысяча дел.

Кроме того, Данишевская отмечала, что год назад при создании Верховный суд получил "в наследство" 76 тысяч дел, которые не были рассмотрены до того момента. Некоторые дела были датированы 2011 годом.

РБК-Украина также писало, что увеличение состава Верховного суда ожидается весной 2019 года. По словам главы суда, пока идет поиск резервов.

Добавим также, генсек Совета Европы Турбьерн Ягланд заявил, что Верховный суд Украины должен усиливать внедрение Европейской конвенции по правам человека через выполнение решений ЕСПЧ.