У Верховному суді будуть фільтрувати надходження справ

Фото: Валентина Данішевська (rsu.gov.ua)

Протягом наступного року судді мають розглянути залишки справ, які надійшли від початку роботи суду

Через велику кількість справ, що надійшли, у Верховному суді почали фільтрувати скарги для розподілення їх між іншими судами. Про це заявила голова Верховного суду України Валентина Данішевська, передає кореспондент РБК-Україна.

За її словами, протягом наступного року судді мають розглянути залишки справ, які надійшли від початку роботи Верховного суду.

"Хоча ті справи, які ми отримали у спадок, маємо розглянути всі. Але наразі ми працюємо над тим, щоб зменшити надходження справ до нового Верховного суду. У допомогу нам фільтри, які запроваджені новими процесуальними кодексами. Це передусім те, що стосується малозначних справ. Ми вже почали відмовляти у прийомі таких касаційних скарг", - повідомила Данішевська.

Голова ВС України наголосила, що для населення будуть пояснювати причини таких відмов у передачі справи до суду.

"Ми наразилися на те, що не дуже гарно в суспільстві сприймаються такі відмови. Люди обурюються, що важливу для них справу Верховний суд вважає малозначною. Думаю, що ми будемо посилювати роз’яснювальну роботу. І на допомогу нам прийдуть суди першої і другої інстанції. Ми не хочемо, щоб у суспільстві складалось враження, що лише Верховний суд є незалежний і такий, що здатен розглянути справу", - додала вона.

Нагадаємо, протягом року до Верховного суду надійшло понад 150 тисяч справ, із цієї кількості наразі розглянуто тільки 81 тисячу справ.

Крім того, Данішевська зазначала, що рік тому при створенні Верховний суд отримав "у спадок" 76 тисяч справ, які не були розглянуті до того моменту. Деякі справи були датовані 2011 роком.

РБК-Україна також писало, що збільшення складу Верховного суду очікується навесні 2019 року. За словами глави суду, наразі відбувається пошук резервів.

Додамо також, генсек Ради Європи Турбйорн Ягланд заявив, що Верховний суд України повинен посилювати впровадження Європейської конвенції з прав людини через виконання рішень ЄСПЛ.