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Верховний суд Ізраїлю скасував ключовий елемент судової реформи

Фото: прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

У понеділок, 1 січня, Верховний суд Ізраїлю оголосив, що поправку до закону, ухвалену в липні, визнали недійсною, за що проголосувала мізерна більшість - вісім із 15 суддів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Tages Anzeiger.

Поправка до конституції позбавила суд можливості вживати заходів проти "неправомірних" рішень уряду, прем'єр-міністра або окремих міністрів. Критики попереджали, що це може сприяти корупції та довільному призначенню на важливі посади.

Причина, зазначена в рішенні, полягала в тому, що поправка до закону "завдала б серйозної і безпрецедентної шкоди основним характеристикам держави Ізраїль як демократичної держави".

Ще ніколи в історії Ізраїлю Верховний суд не скасовував аналогічного закону.

Протести в Ізраїлі через судову реформу

У квітні 2023 року прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньяху заявив про плани провести судову реформу, покликану знизити вплив Верховного суду, однак ця пропозиція зустріла шквал критики. Противники реформи запевняли, що такі зміни призведуть до встановлення в Ізраїлі диктатури.

В результаті країною прокотилася хвиля протестів - мільйони громадян виходили на вулиці, щоб не допустити ухвалення такого законопроекту. Після Нетаньяху заявив про паузу у питанні реформи, проте 24 липня Кнесет ухвалив закон у рамках судової реформи.

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ІзраїльСудова реформа