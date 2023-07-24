На тлі протестів. В Ізраїлі ухвалили скандальний закон у рамках судової реформи

Кнесет (парламент Ізраїлю) сьогодні, 24 липня, ухвалив закон у рамках судової реформи. Ініціатива викликала масштабні протести у всій країні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Times of Israel .

Законопроект, яким пропонується заборонити судам перевіряти обґрунтованість рішень уряду та міністерств, було прийнято 64 голосами "за" та 0 "проти" (зі 120 депутатів). Опозиційні депутати на знак протесту бойкотували фінальне голосування щодо законопроекту.

У Кнесеті перед голосуванням зробили численні спроби внести поправки до законопроекту або прийти до ширшого процедурного компромісу з опозицією. Два "більш м'яких" варіанти законопроекту були відхилені.

Протести в Ізраїлі

Варто зауважити, що така ініціатива ізраїльської влади викликала масштабні протести по всій країні - мільйони громадян виходили на вулиці, щоб не допустити ухвалення такого законопроекту.

Люди, які виступили проти ініціативи, вважають, що таким чином у державі хочуть порушити систему стримувань та противаг. Це може призвести до диктатури Ізраїлю.

При цьому прихильники реформи вважають, що ізраїльський Верховний суд сконцентрував у своїх руках абсолютну владу і через нього уряд нібито не може працювати ефективно, оскільки будь-яке рішення потребує подолання опору з боку судової влади.